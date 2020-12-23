السويد تقرر تمديد حظر السفر إلى بريطانيا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:54 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أفاد "راديو نيوز" السويدي، اليوم الأربعاء، بأن الخطوط الجوية قررت تمديد حظر الرحلات من وإلى المملكة المتحدة حتى العام المقبل.

 

 وفي وقت سابق، سجلت السلطات الصحية في السودي، أكبر عدد لمصابين بفيروس كورونا في المستشفيات، منذ ظهور الجائحة.

 

وبحسب ر تلفزيون (اس.في.تي)، وصل عدد المصابين بالمستشفيات إلى 2389، مشيرا إلى أن الرقم أعلى بواقع 65 حالة مقارنة بالعدد القياسي السابق المسجل في 20 أبريل الماضي.

 

وأعلنت السلطات الصحية في السويد، تسجيل حتى الآن 7500 وفاة بكورونا منذ ظهور الجائحة.

 

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