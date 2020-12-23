وفاة 6 أشخاص إثر حريق داخل مصحة لعلاج الإدمان في الإسكندرية

Advertisements

شهدت منطقة العجمي غربي محافظة الإسكندرية، اندلاع حريق داخل مصحة لعلاج حالات الإدمان، ما تسبب في وفاة 6 أشخاص.



البداية عندما تلقى المقدم أحمد عيسى، رئيس مباحث قسم شرطة الدخيلة، بلاغًا يفيد اندلاع حريق داخل مصحة لعلاج الإدمان بنطاق دائرة القسم، ووجود ضحايا نتيجة دخان الحريق.



على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بمعداتها، وفريق من ضباط مباحث القسم وقوات الأمن، لمحل البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق، وبالفحص تبين وجود ٦ ضحايا توفوا نتيجة اختناقهم من دخان الحريق، وجارِ رصد آثار الحريق والخسائر.



تم نقل المتوفين إلى مشرحة كوم الدكة، وحُرر محضر بالواقعة وجارِ العرض على النيابة العامة.