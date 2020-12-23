وفاة 6 أشخاص إثر حريق داخل مصحة لعلاج الإدمان في الإسكندرية

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:53 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
شهدت منطقة العجمي غربي محافظة الإسكندرية، اندلاع حريق داخل مصحة لعلاج حالات الإدمان، ما تسبب في وفاة 6 أشخاص.

البداية عندما تلقى المقدم أحمد عيسى، رئيس مباحث قسم شرطة الدخيلة، بلاغًا يفيد اندلاع حريق داخل مصحة لعلاج الإدمان بنطاق دائرة القسم، ووجود ضحايا نتيجة دخان الحريق.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بمعداتها، وفريق من ضباط مباحث القسم وقوات الأمن، لمحل البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق، وبالفحص تبين وجود ٦ ضحايا توفوا نتيجة اختناقهم من دخان الحريق، وجارِ رصد آثار الحريق والخسائر.

تم نقل المتوفين إلى مشرحة كوم الدكة، وحُرر محضر بالواقعة وجارِ العرض على النيابة العامة.

أخبار تهمك

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يشكو الفريق بسبب ازمة المستحقات

منذ ثلث ساعة

عاجل.. الأهلي يعلن موقف المصابين

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يفسر غياب معلول أمام سونيديب

منذ أقل من نصف ساعة

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

منذ حوالي 15 ساعة

موعد قرعة كأس العالم للأندية

منذ نصف ساعة

إصابة ابنة رئيس دولة عربية بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 43 دقيقة

الزمالك يُحدد سعر رحيل مصطفي محمد

منذ ساعتين و 18 دقيقة

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

منذ حوالي 4 ساعات

استبعاد معلول وشوبير وشكري من قائمة الأهلي لمباراة سونيديب

منذ ساعة و نصف

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

منذ يوم

مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام سونيديب في دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا تقفز من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 16 ساعة

مبلغ خرافي.. الزمالك يُحدد سعر رحيل مصطفي محمد

منذ ساعتين و 49 دقيقة

اتحاد الكرة يكشف عن الحالة الوحيدة لتأجيل قمة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:50 م

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام سونيديب في دوري الأبطال

02:25 م

عاجل.. الأهلي يفسر غياب معلول أمام سونيديب

03:55 م

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

12:07 م

استبعاد معلول وشوبير وشكري من قائمة الأهلي لمباراة سونيديب

02:50 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن