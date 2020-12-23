وزيرة الصحة: تغير فيروس كورونا ليس له تأثير على جدوى اللقاحات حتى الآن

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أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن برنامج القضاء على قوائم الانتظار مازال قائم بالإضافة للمبادرات الرئاسية، مناشدة المواطنين بعدم القلق من التوجه للمستشفيات التي بها عزل لحالات كورونا، مشددة على أن الحملات يكون لها مسار مختلف تمامًا.



وأضافت هالة زايد، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن هناك تغير في فيروس كورونا، وطبيعة الفيروسات التغير والتحور، ومن أبرز الفيروسيات التي بها مئات والاف التغيرات ولذا لم يكن هناك لقاح لفيروس سي، وكان العلاج هو الأنجع له، ومن الطبيعي حدوث تغير في طبيعة فيروس كورونا، منوهة بأن فيروس الأنفلونزا يتم عمل لقاح جديد له سنويًا نتيجة التغيرات التي تحدث عليه.



ونوهت وزيرة الصحة والسكان، بأن المؤسسة التي رصدت التحور الذي أعلن عنه وزير الصحة البريطاني رصدت أكثر من 140 ألف تحور وتغير في الفيروس منها 4 آلاف خاص بالبروتين التعريفي لفيروس كورونا، ورصد تغير في شرق أسيا وجنوب إفريقيا، وجميع العلماء أكدوا أن تغير فيروس كورونا ليس لها تأثير على جدوى اللقاحات حتى الآن.

