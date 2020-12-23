مازن الغرباوي يطرح البوستر الدعائي ل"هاملت بالمقلوب" استعدادا لعرضها

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طرح المخرج مازن الغرباوي، البوستر الدعائي لمسرحيته الجديدة "هاملت بالمقلوب" للكاتب الكبير د. سامح مهران، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك استعدادا لافتتاح العرض قريبا على خشبة مسرح السلام.





و أكد "الغرباوي" أن العمل تم كتابته بحرفية شديدة على يد د. سامح مهران، وجارى اختيار أبطال العمل، الذين سوف يكونوا مجموعة متميزة من النجوم و شباب الفنانين.





مشيرا إلى أن العرض سيكون مفاجأة كبيرة لرواد الوسط المسرحى، ولن يقل قيمة عن ما قدمه من قبل من عروض مسرحية حققت نجاحاً كبيراً على المستوى النقدي والجماهيرى.





ومن جانبه علق د. سامح مهران عن هذا اللقاء قائلا:" قريباً تلاقى الأجيال فى المسرح ؛وهو ما يجب أن يكون".





الجدير بالذكر ان أخر أعمال المخرج مازن الغرباوي في المسرح هو العرض المسرحي"حدث في بلاد السعادة" تأليف وليد يوسف و بطولة: مدحت تيخه، علاء قوقة، حسن العدل، محمد حسني، فاطمة محمد علي، كمال عطية، أسامة فوزي، المطرب وائل الفشني، ومن ليبيا خدوجة صبري، و من العراق راسم منصور، و من لبنان نسرين ابي سعد، وحصل العمل علي جائزتي أفضل تأليف و أفضل استعراض في المهرجان القومي للمسرح المصري.