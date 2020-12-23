محافظ الدقهلية يلتقي الطالبة الحاصلة على جائزة مسابقة "معرض انتل للعلوم والهندسة"

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بمكتبه اليوم الطالبة أسماء سامي عبد العزيز أحمد، ابنة محافظة الدقهلية، الطالبة بكلية العلوم جامعة المنصورة، والحاصلة على جائزة مسابقة "معرض إنتل للعلوم والهندسة" للعلوم الأساسية الذي نظمته مكتبة الإسكندرية عن بحثها لاستخدام "نبات الاستبيا" بديلا عن السكر العادي وفائدته الكبيرة "لمرضى السكر والضغط".





حضر اللقاء الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة، واستمع المحافظ من الطالبة الى شرح واف عن بحثها فى هذا المجال،والذى شاركت به الباحثة ايضا فى المؤتمر العلمى للابحاث والابتكارات العلمية لطلاب الجامعات المصرية، وقد ثمن محافظ الدقهلية جهود الباحثة ومثابرتها.





ووجه المحافظ للدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة للتنسيق مع جامعة المنصورة لدراسة مدى امكانية تقديم الدعم والمساعدة للطالبة، وذلك لاستكمال بحثها من الناحية التطبيقية وتوفير الدعم اللازم لها فى هذا المجال.





وأكد المحافظ ان الدقهلية دائما هى محافظة المبدعين وقد انجبت لمصر والعالم العديد عن الاعلام فى كافة مجالات الحياة والذين كان لهم دورهم البارز فى اثراء الفكر والابداع والفن وايضا العلم والطب واضاف ان المحافظة بكافة اجهزتها تقف دائما الى جوار ابنائها الموهوبين والمخترعين لتقديم كافة اوجه الدعم والرعاية لهم.





جاء ذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى ببناء الانسان وتقديم الدعم للموهوبين والمخترعين والمتميزين بالمحافظات المصرية.