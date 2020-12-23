ننشر خطوات اضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2020 على موقع دعم مصر.. اضف ابنك واصرف الدعم التمويني

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:43 م
اضافة المواليد الجدد
اضافة المواليد الجدد
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ننشر خطوات اضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2020 على موقع دعم مصر.. اضف ابنك واصرف الدعم التمويني

إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين عبر موقع دعم مصر، حيث قام وزير التموين بتقديم المعلومات الكاملة عن التحديثات الأخيرة التي تتم عبر الموقع الخاص بدعم مصر حيث جاء وزير التموين موضحاً أهمية وضرورة أن يقوموا جميع الناس بإضافة المواليد الجدد الخاصة بهم إلى البطاقة التموينية التي يمتلكها ويتم ذلك من خلال الموقع المخصص لإضافة المواليد.

رابط موقع دعم مصر 2020
تم إطلاق من وزارة التموين والتجارة الداخلية موقع الدعم المصري الذي يقدم مجموعة كبيرة من خدمات التموين والبطاقات الذكية لجميع المواطنين، حيث يهتم دائمًا بالحصول على جميع الخدمات الجديدة دون الذهاب بانتظام إلى مكاتب التموين، وذلك لان الخدمات أصبحت يمكن الاستعلام عنها أو معرفة المواعيد الخاصة بها من خلال الموقع الكترونيا بسهولة.

خطوات إضافة المواليد الجدد على البطاقة التموينية
يمكنك التسجيل بسهولة على موقع دعم مصر وإضافة ولادتك من خلال إتباع الخطوات التالية:

- يجب أن يكون لدى طالب المولود رقم هاتف خاص به أو لأحد أفراد أسرته، كما يلزم أن يكون الهاتف مسجّل.

- كما يمكنك الذهاب إلى موقع دعم مصر تموين وتسجيل رقم هاتفك المحمول.

- لايمكن لأي شخص الدخول إلى الموقع الالكتروني للاستفسار عن أي شيء يتعلق بتلقي معاش الفائدة إلا صاحب البطاقة التموينية فقط.

- لا يجوز للموقع عكس ذلك، ومن الممكن أن يتعامل معه أحد أفراد أسرته المسجل في البطاقة التموينية.

- كما سوف تحصل على العديد من الأسئلة التي تحتاج إلى الإجابة عليها بالكامل وتحديد محافظتك التي تقيم فيها، حيث يلزم أن تحصل على جميع المستندات المطلوبة.

ننشر خطوات اضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2020 على موقع دعم مصر.. اضف ابنك واصرف الدعم التمويني

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