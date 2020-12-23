وزيرة الصحة: يوجد مستشفيات عزل كورونا بجميع المراكز بكل محافظة

Advertisements

ناشدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أصحاب الأعمال الصغيرة مثل المطاعم والكافيهات والمصالح العامة والخاصة بالحفاظ على تطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وغسل الأيدي بشكل دوري خاصة بالمحافظات التي تشهد زيادة في أعداد الإصابات وهي القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية.



وأضافت هالة زايد، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن الفئة العمرية من 35-50 عام بدأت تشهد زيادة في إصابات كورونا، وكذلك والفئة العمرية من 15-35 بها نسبة 25% من الإصابات، مناشدة شباب الجامعات والمصالح والأعمال باتباع الاجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.



ونوهت وزيرة الصحة والسكان، بأن معظم الحالات تكون أعراض الإصابة بسيطة وكثير من الحالات تكتشف إصابتها بالصدفة، وهذا لا يعني التهاون في اتباع الاجراءات الاحترازية، حيث أنه يمكن لشخص مصاب أن ينقل العدوى لأحد أقاربه من كبار السن.



وتابعت أن هناك 363 مستشفى على مستوى الجمهورية تعمل على إدارة جائحة كورونا بعدد 35 ألف سرير، و4 آلاف و500 سرير رعاية مركزة و2500 جهاز تنفس صناعي، وهو مماثل للعدد الموجود بذروة الموجة الأولى، مشددة على أن هناك مستشفى عزل بكل حي ومركز بجميع المحافظات يوجد مستشفى عزل، مناشدة المواطنين بالتوجه للمستشفى الأقرب لها لمنع تكدس الحالات بمستشفى واحد.

