وصول رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري إلى قصر بعبدا للقاء عون

أفادت مصادر إعلامية، اليوم الأربعاء، بوصول رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس ميشال عون.

وفي وقت سابق، أعلنت رئاسة الجمهوريّة اللبنانية، أن الرئيس ميشال عون، استدعى رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وقد انتهت الاستشارات النيابية في قصر بعبدا بحصول سعد الحريري على 64 صوتا مؤيدا لتكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية.

وكان الحريري، السياسي السني البارز في لبنان، مدعومًا من نواب المستقبل، وحزب السياسي الدرزي وليد جنبلاط وكتل صغيرة أخرى.

وسيتعين على أي حكومة جديدة التعامل مع الانهيار المالي الذي يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، وتفشي COVID-19 وتداعيات الانفجار الهائل في ميناء بيروت الذي أودى بحياة ما يقرب من 200 شخص في أغسطس.

وسعت فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، في أغسطس إلى حشد زعماء لبنان الطائفيين لمعالجة الأزمة، لكنها أصيبت بالإحباط بسبب الافتقار الواضح إلى الإلحاح السياسي أو التقدم.