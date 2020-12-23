اعتماد التصميمات الابتدائية لمشروع مستشفى جامعة بنها التخصصي

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وقع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، والمهندس هاني ضاحي رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل ووزير النقل الأسبق، اليوم الأربعاء، اعتماد التصميمات الابتدائية لمشروع مستشفى بنها التخصصي.



جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة المشرف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى القاضي عميد كلية الطب، وقيادات المستشفى الجامعي، وأعضاء مجلس إدارة شركة وادي النيل.



واستمع محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها إلى شرح من شركة وادي النيل حول مراحل تنفيذ مشروع المستشفى والرسومات والتصميمات والتخصصات والخدمات الطبية التي سوف يقدمها للمواطنين.



وقال اللواء الهجان، إن مشروع إنشاء مستشفى جامعة بنها التخصصي الجديد، يعد مثالا للتنسيق والتوافق بين الجامعة والمحافظة لخدمة أهالي القليوبية والمحافظات المجاورة.



وأعرب "الهجان" عن سعادته بتوقيع التصميمات الابتدائية للمشروع الذي يعد أحد المشروعات الهامة الجاري إنشاؤها على أرض القليوبية، حيث يعد إضافة جديدة للمنظومة الصحية داخل المحافظة.



وأشار محافظ القليوبية، إلى أن المحافظة كان لها نصيب كبير في المشروع القومي لتطوير 31 مستشفى على مستوى الجمهورية، حيث يجرى حاليا تطوير 5 مستشفيات مركزية، وذلك في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بصحة المواطنين، مؤكدًا أن هذه المشروعات بدأت تأتي بثمارها خلال الفترة الماضية لخدمة أهالي المحافظة.



من جانبه أكد الدكتور جمال السعيد، أن مشروع إنشاء المستشفى التخصصي يعد إنجازًا طبيًا، ونقلة نوعية للخدمة الطبية المقدمة لمواطني محافظة القليوبية ومحافظات الدلتا، مشيرًا إلى اليوم هو يوم هام في تاريخ الجامعة، حيث يجرى اعتماد الرسومات الابتدائية للمشروع.



وقال "السعيد"، إن مشروع المستشفى التخصصي الجامعي الجديد حلم طال انتظاره للجامعة ولكل أبناء محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة، مؤكدًا أن إدارة الجامعة كانت حريصة قبل نهاية ٢٠٢٠ باعتماد تصميمات المشروع الابتدائية، تزامنا مع احتفالات جامعة بنها على مرور ١٥ عاما وانفصالها عن جامعة الزقازيق.



وأضاف "السعيد"، أن رؤية الجامعة هي إقامة صرح طبي متميز في قلب مدينة بنها، يخدم أهالي المحافظة ويخفف العبء على المستشفى الجامعي، والتي مرت بمراحل تطوير كبيرة خلال الفترات الماضية دون أي توقف أو تأثير للخدمة الصحية للمرضى والمترددين على المستشفيات الجامعية.



وقال الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق، ورئيس لجنة التوجيه والإشراف والمتابعة على تنفيذ وتجهيز المشروع، أن مشروع إنشاء المستشفى التخصصي الجامعي الجديد، يتطلب مخططا استراتيجيا عاما وفقا لاحتياجات محافظة القليوبية، مشيرًا إلى أن المشروع يعد إنجازًا طبيًا وداعما للخدمة الصحية والتعليمية بجامعة بنها.



فيما أكد المهندس هاني ضاحي رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل، التزام الشركة بما جرى الاتفاق عليه وتنفيذ المشروع طبقا للأكواد العالمية فى مجال إنشاء المستشفيات الجامعية وبأعلى جودة، مشيرًا إلى أن مشروع المستشفى الجديد يعد أحد المشروعات العملاقة التي تتطلب تضافر جميع الجهود لتمويل هذا الصرح الطبي الهام.



وقال "ضاحي" إن شركة وادي النيل كان لها دورا إيجابيا في معاونة وزارة الصحة في تأهيل وتطوير أكثر من ٢٥ مستشفى و١٢٠ وحدة صحية على مستوى المحافظات، وذلك ثقة من الدولة في أداء الشركة للمشروعات الصحية.



من جانبه أضاف الدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي للجامعة، أن مستشفى جامعة بنها التخصصي الجديد يقام بإجمالي مسطحات بنائية حوالي 64115 م2، وهي عبارة عن 2 بدروم وأرضي و7 متكرر ويضم كافة التخصصات الطبية مشيرا الى انه تم مراعاة المواصفات الخاصة بالمشروع طبقا للأكواد الملزمة والاحتياجات التى حددتها اللجنة المشكلة من رئيس الجامعة وعميد كلية الطب وقيادات المستشفى الجامعى واعضاء هيئة التدريس بالكلية.