محافظ القاهرة يتفقد جراجي عمر مكر والتحرير

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تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جراجى التحرير وعمر مكرم، لمتابعة سير العمل داخل الجراجين وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين خاصة وأن الجراجين يسهمان فى استيعاب الإنتظار داخل منطقة وسط المدينة التى تمتاز بالكثافة المرورية.



ويقع جراج التحرير على مساحة 73904 م2 ويتكون من 4 ادوار تحت سطح الأرض وينقسم الى جزئيين أحدهما مخصص للأتوبيسات لخدمة المتحف المصري، ويسع 24 أتوبيس وأخر مخصص لمواقف السيارات بأنواعها ويسع 1700 سيارة.



وجراج التحرير مؤمن بالكامل وبه 5 مصاعد لخدمة الجمهور وذوى الاحتياجات الخاصة و4 دورات مياه بكل دور .



ويقع جراج عمر مكرم على مساحة 5000 م2 يتكون من 4 ادوار تحت سطح الأرض مخصصة جميعها للسيارات و تبلغ السعة الإجمالية للجراج 603 سيارة ومزود لكافة لخدمات.



والجراجان مزودان بكاميرات للمراقبة وغرفة للتحكم و نظام للتهوية ونظام للإنذار ضدالحريق ونظام للإطفاء التلقائي ونظام للمراقبة بالكاميرات التليفزيونية ونظام للاتصال الداخلي (انتركم).