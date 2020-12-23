محافظ القاهرة يتفقد جراجي عمر مكر والتحرير

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:37 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جراجى التحرير وعمر مكرم، لمتابعة سير العمل داخل الجراجين وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين خاصة وأن الجراجين يسهمان فى استيعاب الإنتظار داخل منطقة وسط المدينة التى تمتاز بالكثافة المرورية. 

ويقع جراج التحرير على مساحة 73904 م2 ويتكون من 4 ادوار تحت سطح الأرض وينقسم الى جزئيين أحدهما مخصص للأتوبيسات لخدمة المتحف المصري، ويسع 24 أتوبيس وأخر مخصص لمواقف السيارات بأنواعها ويسع 1700 سيارة. 

وجراج التحرير مؤمن بالكامل وبه 5 مصاعد لخدمة الجمهور وذوى الاحتياجات الخاصة و4 دورات مياه بكل دور .

ويقع جراج عمر مكرم على مساحة 5000 م2 يتكون من 4 ادوار تحت سطح الأرض مخصصة جميعها للسيارات و تبلغ السعة الإجمالية للجراج 603 سيارة ومزود لكافة لخدمات.

والجراجان مزودان بكاميرات للمراقبة وغرفة للتحكم و نظام للتهوية ونظام للإنذار ضدالحريق ونظام للإطفاء التلقائي ونظام للمراقبة بالكاميرات التليفزيونية ونظام للاتصال الداخلي (انتركم).

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الزمالك يشكو الفريق بسبب ازمة المستحقات

منذ 17 دقيقة

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يفسر غياب معلول أمام سونيديب

منذ ثلث ساعة

الزمالك يُحدد سعر رحيل مصطفي محمد

منذ ساعتين و 14 دقيقة

إصابة ابنة رئيس دولة عربية بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 39 دقيقة

مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام سونيديب في دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يعلن موقف المصابين

منذ أقل من ساعتين

مبلغ خرافي.. الزمالك يُحدد سعر رحيل مصطفي محمد

منذ ساعتين و 45 دقيقة

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

منذ حوالي 4 ساعات

استبعاد معلول وشوبير وشكري من قائمة الأهلي لمباراة سونيديب

منذ ساعة و 27 دقيقة

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

منذ حوالي 15 ساعة

اتحاد الكرة يكشف عن الحالة الوحيدة لتأجيل قمة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا تقفز من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يتخذ قرار جديد بشأن نجمه

منذ أقل من ساعتين

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

منذ حوالي 20 ساعة

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 26 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:50 م

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام سونيديب في دوري الأبطال

02:25 م

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

12:07 م

استبعاد معلول وشوبير وشكري من قائمة الأهلي لمباراة سونيديب

02:50 م

عاجل.. الأهلي يفسر غياب معلول أمام سونيديب

03:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن