لحل مشكله القمامة.. إنشاء مصنع ثالث جديد للتدوير في الدقهلية

تعاني محافظة الدقهلية، من انتشار القمامة لتظل المشكلة الأولى التي تؤرق جميع المسئولين.





والتقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء بالعميد منير هلال، والدكتور كريم عمارة ووفدمرافق لهما، ممثلي الهيئة القومية للإنتاج الحربي في زيارتهم للدقهلية، بتكليف من المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، وقد تناول اللقاء وبحضور المهندس عبده محمدين مدير عام إدارة المخلفات الصلبة بالدقهلية.





في إطار الجهود المكثفة لمحافظة الدقهلية بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والإنتاج الحربي بشأن منظومة المخلفات الصلبة بنطاق المحافظة.





وخلال اللقاء استعراض ومناقشة الإجراءات اللازمة للبدء في أعمال إنشاء مصنع ثالث جديد بنطاق المحافظة بسعة تصميمية 450 طن يوميا وذلك في إطار الخطة القومية لتطوير منظومة المخلفات للعام المالي 2020/2021، وكذا الإعداد والترتيب لبدء أعمال اللجان المشتركة للمحافظة والتنمية المحلية والإنتاج الحربي لتنفيذ البروتوكول الموقع مؤخرا بشأن مصنع تدوير المنزلة.





وأكد محافظ الدقهلية، أن المحافظة حريصة على إيجاد الحلول الجذرية لمشكلة المخلفات الصلبة، مشيرا إلى أن مصنع سندوب الجاري تنفيذه حاليا على قدم وساق بتكلفة 217 مليون جنيه بسعة 1200 طن يوميا سيتم تشغيلة قريبا.





وأوضح محافظ الدقهلية، أنه تم أول امس توقيع برتوكول لتطوير مصنع المنزلة بتكلفة 130 مليون جنيه بسعة 650 طن يوميا هذا بالاضافة الي العمل الذى سيبدأ من اليوم فى انشاء المصنع الجديد بتكنولوجيا المانية بنطاق المحافظة،وقد اكد المحافظ خلال اللقاء على اهمية الاسراع فى التنفيذ مشيرا لاهمية عامل الوقت وذلك للقضاء على مشكلة القمامة بنطاق المحافظة خاصة ان المحافظة عازمة على تنفيذ التطوير ل3 مصانع تدوير اخرى فى كل من اجا والسنبلاوين وبلقاس وبذلك تنتهى هذه المشكلة تماما بنطاق المحافظة.



