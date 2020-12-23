بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس غدا الخميس، حيث تشهد البلاد أنخفاض في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.



وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة كثيفة في الساعات الاولي من الصباح، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.



وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي علي سطح الأرض ومرتفع جوي آخر في طبقات الجو العليا.



وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدا الخميس يسود طقس معتدل علي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ودافئ علي جنوب سيناء بينما يكون مائل للحراره علي جنوب الصعيد.





وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس بارد علي معظم أنحاء البلاد فيما يكون شديد الحرارة علي شمال وجنوب الصعيد.



وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الخميس، والتي تتمثل في شبورة كثيفة صباحا علي مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة (30% تقريبا) علي مناطق من شمال الوجه البحري علي فترات متقطعة وأمطار خفيفه الي متوسطة (40% تقريبا) علي مناطق من السواحل الشمالية علي فترات متقطعة، كما تكون رياح معتدلة علي معظم البلاد تنشط احيانا علي شمال الصعيد وجنوب سيناء مما تؤدي الي اضطراب الملاحة علي البحر الأحمر.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف الي مترين والرياح شمالية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون معتدل الي مضطرب وارتفاع الموج من مترين الي مترين ونصف والرياح شمالية غربية.



وعن درجات الحرارة غدًا الخميس، بالقاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة.

