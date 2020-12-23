"تحيا مصر": نكثف من أنشطة الصندوق الفترة المقبلة لتخفيف تداعيات جائحة كورونا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:28 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
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أطلق صندوق تحيا مصر اليوم، الأربعاء، المرحلة الخامسة من مبادرته لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، تحت شعار (نتشارك من أجل الإنسانية) وذلك لدعم الأطقم الطبية في مستشفيات العزل والحميات والصدر، بالإضافة إلى عدد من دور رعاية الأيتام ومنظمات المجتمع المدني التي تقدم خدماتها للأسر الأولى بالرعاية.

من جانبه قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن الصندوق سيكثف من نشاطه خلال الفترة القادمة لمواجهة تداعيات هذه المرحلة من تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن المرحلة الخامسة من مبادرة الصندوق تتضمن توفير مستلزمات الأطقم الطبية بأقسام العزل والحميات والصدر في 21 مستشفى تابع لوزارة الصحة والأزهر الشريف ووزارة التعليم العالي، لافتا إلى أن قوافل هذه المرحلة تشمل 4 أطنان من الدواجن، و140 ألف كمامة جراحية، و2100 واقى للوجه (face shield)، و8400 كمامة N95، و24 ألف قفاز طبي، و3250 لتر كحول، و20 ألف عبوة هاند جيل.
وأضاف أن قوافل الصندوق توجهت صباح اليوم لتسليم هذه المستلزمات لمسؤولي مستشفيات: أبو الريش (المنيرة)، مستشفى العجوزة، مستشفى قصرالعيني الفرنساوي، مستشفى 15 مايو، مستشفى أم المصريين، مستشفى حميات العباسية، مستشفى عين شمس الجامعي (الدمرداش)، مستشفى الجمهورية، مستشفى القاهرة الجديدة، مستشفى حميات امبابة، مستشفى الشروق العام، مستشفى معهد ناصر، مستشفى المطرية، مستشفى الشيخ زايد التخصصي، مستشفى عين شمس العام، مستشفى الحسين الجامعي، مستشفى باب الشعرية الجامعي (سيد جلال)، مستشفى الزهراء الجامعي، مستشفى منشية البكري، مستشفى الشيخ زايد آل نهيان، مستشفى الأحرار بالشرقية، بالإضافة إلى المعامل المركزية بوزارة الصحة.
وأوضح عبد الفتاح أن قوافل المرحلة الخامسة ستوفر أيضا مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا والمواد الغذائية لنحو 11 مؤسسة مجتمع مدني لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، وكذا 8 دور رعاية للأطفال الأيتام وأطفال بلا مأوى.

وأشار المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر إلى أن المبادرة عبر مراحلها الأربعة نجحت في توفير 1000 مضخة حقن سوائل للعناية الحرجة، 240 جهاز تنفس صناعي، 16 ألف بدل عزل واقية، مليون كمامة جراحية، 50 ألف كمامة N95 وKn95، و50 ألف لتر مطهرات ومواد تعقيم لمستشفيات الحميات والصدر، و1000 كاشف للفيروس.
كما وفّرت المبادرة الدعم لنحو 660 ألف أسرة حتى الآن في مختلف محافظات الجمهورية بنحو 6600 طن من المواد الغذائية مكونة من (أرز - سكر - سمن - زيت - بلح - شاي - مكرونة - فول)، 150 طن دواجن، 160 طن خضروات، 200 طن لحوم فضلا عن توفير 100 ألف قطعة ملابس جديدة و300 ألف قطعة حلوى لـ 10 آلاف أسرة في عيد الفطر المبارك.

ولفت إلى أن المبادرة حشدت جهود أكثر من 22 منظمة مجتمع مدني كبرى بالإضافة إلى أكثر من 500 جمعية قاعدية لتوصيل المواد الغذائية لمستحقيها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدا على أهمية هذا التعاون والتنسيق في تسخير كافة الموارد المتاحة لدى كل أطراف العمل المجتمعي لصالح الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة لاسيما في ظل الأزمة التي نمر بها منذ تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

يذكر أن الصندوق أطلق حملة نتشارك من أجل الإنسانية نوفمبر الماضي لتكثيف أنشطته الخدمية والتنموية خلال المرحلة القادمة، لتشجيع كل أطراف العمل المجتمعي على التنافس وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أرقاما قياسية في العمل الخيري ومساعدة المحتاجين في مختلف دول العالم
يأتي ذلك بعد نجاحه في تسجيل 3 ألقاب بموسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد تنظيمه لأكبر قافلة إنسانية تم توجيهها لنحو مليون أسرة وفرت لهم الغذاء والكساء والأغطية.

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