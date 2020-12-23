دلائل تكشف.. هل تقدر اللقاحات المتاحة على مواجهة سلالة كورونا الجديدة؟

طرحت عدد من الدلائل خلال الساعات الأخيرة، كشفت مدى قدرة لقاحات كورونا المتاحة حاليا في السيطرة على السلالة الجديدة المتحورة لفيروس كورونا التاجي المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، الذي انتشر في مختلف دول العالم الفترة الأخيرة.





والسلالة الجديدة ذات قدرة متزايدة على التفشي، وخبراء منظمة الصحة العالمية مستمرون في دراسة السلالة الجديدة بهدف زيادة معرفتهم بشأن قدرة الوباء على التغير، أعراض السلالة الجديدة، التي تم العثور عليها لا تختلف عن السلالة المنتشرة بالفعل ويتفق العلماء على أن الفيروس يصيب أشخاصًا مختلفين بطرق مختلفة.





يُخشى أن تكون السلالة الجديدة من كورونا معدية بنسبة 70 % أكثر من الفيروس الأصلي، وعلى الرغم من التحذيرات من أن السلالة الجديدة تزيد من انتشار فيروس كورونا.





احتمال نجاح لقاح بيونتيك مرتفعة

وفي هذا الشأن، أعلن الرئيس التنفيذي لمختبر بيونتيك، الألماني أوغور شاهين، عن عدم علم شركته بقدرة لقاحها على مواجهة السلالة الجديدة من عدمه، قائلا: "لا نعرف في الوقت الحالي ما إذا كان لقاحنا قادرا أيضا على توفير الحماية من هذا النوع الجديد. لكن نظرا لأن البروتينات الموجودة في السلالة الجديدة هي 99 %، وهي نفس النسبة في السلالات السائدة، فإن بيونتك لديها ثقة علمية في اللقاح".





وأشار شاهين إلى أن بيونتك تجري حاليًا المزيد من الدراسات، وتأمل في التأكد من ذلك في غضون الأسابيع المقبلة، وصرح قائلا: "احتمال نجاح لقاحنا مرتفع نسبيًا".





اللقاحات قادرة على المواجهة

وتعتقد شركات مودرنا وكيورفاك الألمانية وأسترا زينيكا البريطانية أن اللقاحات التي طوروها ستنجح في مواجهة السلالة الجديدة للفيروس التي تسببت في فوضى ببريطانيا.





لقاح كورونا فعال في التعامل مع تحوُّر الفيروس

كما قال المدير العام التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها في السعودية عبدالله بن رشود القويزاني، إن لقاح كورونا فعال في التعامل مع تحوُّر الفيروس، مؤكدا أنه لا يوجد دليل عملي على أنه أكثر ضراوة.





تقارير مبشرة عن لقاح كورونا

وأشار الدكتور أمجد مصطفى، استشاري أمراض المناعة بوزارة الصحة المصرية، إلى ضرورة متابعة تأثيرات ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا على فاعلية اللقاحات، متابعا:"حتى الآن فإن كل التقارير تشير إلى أن السلالة الجديدة التي ظهرت في بريطانيا يمكن للقاحات الحالية التعامل معها، ولكن يجب الانتباه إلى حقيقة أن الفيروس يمكن أن يقوم بتوليد طفرات للهروب من اللقاح".



