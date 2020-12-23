(برقم التليفون فقط) استعلام الان عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2021 من خلال رابط موقع الشركة المصرية للاتصالات billing.te.eg/ar-eg

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:08 م
التليفون الأرضي
التليفون الأرضي
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(برقم التليفون فقط) استعلام الان عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2021 من خلال رابط موقع الشركة المصرية للاتصالات billing.te.eg/ar-eg

يبحث كثير من المواطنين المصريين من عملاء شركة المصريه للاتصالات عن طريقة الاستعلام وسداد الفواتير الخاصة بشهر يناير القادم لعام 2021، وذلك ليتمكن العملاء من سداد الفواتير بكل سهولة، حيث أن التليفون الأرضي من أهم الأشياء التي لا يمكن الاستغناء عنها في جميع البيوت المصرية، حيث يتم استخدامه في توصيل الانترنت التي أصبح شيء أساسي في كل منزل، وفي مقال اليوم نقدم لكم متابعينا طريق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير عام 2021.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي لشهر يناير
يريد جميع عملاء المصرية للاتصالات الاستعلام عن فاتورة شهر يناير، حتى يتمكنوا من سداد الفواتير قبل انقطاع الخدمة ودعم الغرامات التي يتم فرضها من قبل الشركة، لذلك قدمت شركة المصرية للاتصالات طريقة الاستعلام إلكترونياً عبر الانترنت، وذلك منعا للزحام أمام مقرات العمل الرسمية، وعدم انتشار فيروس كورونا بين المصريين.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي لشهر يناير
من الجدير بالذكر أنه تم توفير عدد من الطرق التي يمكن من خلالها دفع فواتير التليفون الأرضي، وذلك تسهيلاً على العملاء، لكى يتمكن العميل من الدفع بالطريقة المناسبة له. 

وأخيراً يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير من خلال الخطوات التالية:

- يتم الدخول إلى الرابط الخاص بشركة المصرية للاتصالات (اضغط هنا).
- ثم يتم إدخال كود المحافظة.
- ثم يتم كتابة الرقم الخاص بالتليفون الارضى.
- وأخيراً يتم النقر على عرض الفاتورة.

(برقم التليفون فقط) استعلام الان عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2021 من خلال رابط موقع الشركة المصرية للاتصالات billing.te.eg/ar-eg

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