اجتماع لمجلس إدارة الأهلي عبر تقنية "الفيديو كونفراس" لمناقشة أهم الملفات.

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:10 م
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements
يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اجتماعه التكميلي غدٍ الخميس عبر تقنية "الفيديو كونفراس"، لمناقشة أهم الملفات.

ويأتي قرار المجلس بالعودة إلى الاجتماع عن طريق الفيديو، بسبب كثافة انتشار فيروس كورونا المستجد، مرة أخرى خلال الأيام الماضية.

ومن المنتظر أن يناقش المجلس خلال اجتماعه ملف التجديد للمديرين، والذي ينتهي بنهاية ديسمبر الجاري، حيث يحسم المجلس قراره النهائي في التجديد لبعض المديرين في فروع النادي المختلفة، بداية من مقر الجزيرة، وفرع النادي بمدينة نصر، وفرع الشيخ زايد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم، لمواجهة سونيديب بطل النيجر، عصر اليوم على ملعب الجنرال سيني كونتشي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

أخبار تهمك

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا تقفز من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 15 ساعة

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

منذ حوالي 19 ساعة

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

منذ يوم

الزمالك يُحدد سعر رحيل مصطفي محمد

منذ أقل من ساعتين

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ أقل من ساعتين

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

منذ حوالي 14 ساعة

مبلغ خرافي.. الزمالك يُحدد سعر رحيل مصطفي محمد

منذ ساعتين و 7 دقيقة

الأهلي يتخذ قرار جديد بشأن نجمه

منذ ساعة و 7 دقيقة

"العفو عن المحكوم عليهم ".. أبرز قرارات رئيس الوزراء اليوم

منذ أقل من ساعتين

إصابة ابنة رئيس دولة عربية بفيروس كورونا

منذ ساعتين

عاجل.. مران تأهيلي لنجم الزمالك قبل القمة

منذ ساعة و 6 دقيقة

استبعاد معلول وشوبير وشكري من قائمة الأهلي لمباراة سونيديب

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يعلن موقف المصابين

منذ ساعة و 13 دقيقة

اتحاد الكرة يكشف عن الحالة الوحيدة لتأجيل قمة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام سونيديب في دوري الأبطال

منذ ساعة و 15 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:50 م

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام سونيديب في دوري الأبطال

02:25 م

استبعاد معلول وشوبير وشكري من قائمة الأهلي لمباراة سونيديب

02:50 م

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

12:07 م

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

04:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن