بورصة مصر تلتقط أنفاسها .. والأسهم تربح 4 مليار جنيه في ختام التعاملات

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي رتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي،، ولازال هناك حالة من الترقب مع عدم اليقين بحركة السوق بالرغم تماسك المؤشرات و الأنباء الجيدة على الاقتصاد الكلى إلا أن تضارب التحليلات لمستقبل تداعيات كورونا بترك بعض المخاوف لدى المستثمرين بالاحتفاظ بالسيولة المالية تحسبا لإعادة التراجع على الأسعار و الذى ستتراجع وتيرته مع دخول قوى للمؤسسات و خاصة المحلية على القياديات لدعم ثقة الافراد فى السوق .









وربح رأس المال السوقى نحو 4 مليارات جنيه، ليغلق عند 636.835 مليار جنيه.