بورصة مصر تلتقط أنفاسها .. والأسهم تربح 4 مليار جنيه في ختام التعاملات

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:00 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي رتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي،، ولازال هناك حالة من الترقب مع عدم اليقين بحركة السوق بالرغم تماسك المؤشرات و الأنباء الجيدة على الاقتصاد الكلى إلا أن تضارب التحليلات لمستقبل تداعيات كورونا بترك بعض المخاوف لدى المستثمرين بالاحتفاظ بالسيولة المالية تحسبا لإعادة التراجع على الأسعار و الذى ستتراجع وتيرته مع دخول قوى للمؤسسات و خاصة المحلية على القياديات لدعم ثقة الافراد فى السوق .


 وربح رأس المال السوقى نحو 4 مليارات جنيه، ليغلق عند 636.835 مليار جنيه.
 
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 10677 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.94% ليغلق عند مستوى 2021 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 2.32% ليغلق عند مستوى 2933 نقطة.

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