أبرزها "الغرور والأنانية".. ما لا تعرفيه عن صفات الرجل المعقد

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:59 م
مشاكل زوجية
مشاكل زوجية
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تعاني من مشاكل مع زوجك، وتحرصين على معرفة أين تكمن المشكلة، لابد أولا من معرفة صفات الرجل المعقد يمكن أن تنطبق على زوجك هذه الصفات وتغفلين عنها:

1- غير قنوع ولا يشعر بالرضى مثل الأخرين ودائما ما يسعى إلى الانتقام ويحس أنه مهدد وكل من حوله يظلمونه ويحاول السعر إلى الانتقام لانه يعتقد أن كل ما حلوله ضده.
2- الرجل المعقد يتسم بالأنانية لا يتردد في اختراق الكثير من القواعد في حال كان هذا يصب في مصلحته الخاصة ويخدمها. 
3- يعارض الاخرين دائما في وجهات نظرهم مما يجعلهم يكرهون الحديث معه وينزعجون منه
4- لا يخطط هذا الرجل ولا يفكر في ما يتعين عليه فعله في المستقبل. 
5- لا يظهر عواطفه ولا يحاول قول كلمة تشجيع للاخرين ولا يمكن الاعتماد عليه في المواقف الصعبة.
6- يتسم الرجل المعقد في بعض الاحيان بالغرور، فهو يرى ان على الآخرين خدمة مصالحه وتحقيق امنياته من دون ان يفكر في مبادلتهم بالمثل. 
7-  يمكن ان تتحول حياته الزوجية الى حلبة للصراع، فهو يتسم بالعنف وبعدم القدرة على العطاء على المستوى العاطفي.

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