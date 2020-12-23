أبرزها "الغرور والأنانية".. ما لا تعرفيه عن صفات الرجل المعقد

تعاني من مشاكل مع زوجك، وتحرصين على معرفة أين تكمن المشكلة، لابد أولا من معرفة صفات الرجل المعقد يمكن أن تنطبق على زوجك هذه الصفات وتغفلين عنها:





1- غير قنوع ولا يشعر بالرضى مثل الأخرين ودائما ما يسعى إلى الانتقام ويحس أنه مهدد وكل من حوله يظلمونه ويحاول السعر إلى الانتقام لانه يعتقد أن كل ما حلوله ضده.

2- الرجل المعقد يتسم بالأنانية لا يتردد في اختراق الكثير من القواعد في حال كان هذا يصب في مصلحته الخاصة ويخدمها.

3- يعارض الاخرين دائما في وجهات نظرهم مما يجعلهم يكرهون الحديث معه وينزعجون منه

4- لا يخطط هذا الرجل ولا يفكر في ما يتعين عليه فعله في المستقبل.

5- لا يظهر عواطفه ولا يحاول قول كلمة تشجيع للاخرين ولا يمكن الاعتماد عليه في المواقف الصعبة.

6- يتسم الرجل المعقد في بعض الاحيان بالغرور، فهو يرى ان على الآخرين خدمة مصالحه وتحقيق امنياته من دون ان يفكر في مبادلتهم بالمثل.

7- يمكن ان تتحول حياته الزوجية الى حلبة للصراع، فهو يتسم بالعنف وبعدم القدرة على العطاء على المستوى العاطفي.