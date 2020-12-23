أسعار النفط تمحو بعض خسائرها وتعاود مكاسبها من جديد

صعدت أسعار النفط يوم الأربعاء بعدما تكبدت خسائر في وقت سابق من الجلسة بفعل زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية، فيما تسبب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هزة بالأسواق بعد أن هدد بعدم توقيع حزمة مساعدات مرتبطة بكوفيد-19 طال انتظارها.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا، بما يعادل 0.2 بالمئة، إلى 50.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 1046 بتوقيت جرينتش، في حين زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسعة سنتات، أو 0.2 بالمئة، إلى 47.11 دولار للبرميل.

وهبط كلا العقدين بنحو اثنين بالمئة يوم الثلاثاء في تراجع للجلسة الثانية على التوالي.

وأفاد تقرير من معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء بأن مخزونات الخام الأمريكية زادت 2.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 18 ديسمبر كانون الأول، وذلك بالمقارنة مع توقعات محللين لانخفاض 3.2 مليون برميل.

وتضرر النفط أيضا من تهديد ترامب بعدم توقيع حزمة مساعدات بقيمة 892 مليار دولار، قائلا إنه يريد أن يرفع الكونجرس مبلغ التحفيز الذي وافق عليه المشرعون يوم الاثنين.

لكن انخفاض الدولار حد من بعض الخسائر، إذ تكون السلع الأساسية المقومة بالدولار، مثل النفط الخام، أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى عند تراجع العملة الأمريكية.

ولا يزال القلق مسيطرا على أسواق النفط بشأن تعافي الطلب مستقبلا بعد اكتشاف سلالة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا في بريطانيا مما دفع عدد من البلدان لإغلاق حدودهم معها.