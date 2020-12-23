أسعار النفط تمحو بعض خسائرها وتعاود مكاسبها من جديد

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 03:02 م
بوابة الفجر
رويترز
Advertisements

صعدت أسعار النفط يوم الأربعاء بعدما تكبدت خسائر في وقت سابق من الجلسة بفعل زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية، فيما تسبب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هزة بالأسواق بعد أن هدد بعدم توقيع حزمة مساعدات مرتبطة بكوفيد-19 طال انتظارها.

 

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا، بما يعادل 0.2 بالمئة، إلى 50.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 1046 بتوقيت جرينتش، في حين زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسعة سنتات، أو 0.2 بالمئة، إلى 47.11 دولار للبرميل.

 

وهبط كلا العقدين بنحو اثنين بالمئة يوم الثلاثاء في تراجع للجلسة الثانية على التوالي.

 

وأفاد تقرير من معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء بأن مخزونات الخام الأمريكية زادت 2.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 18 ديسمبر كانون الأول، وذلك بالمقارنة مع توقعات محللين لانخفاض 3.2 مليون برميل.

 

وتضرر النفط أيضا من تهديد ترامب بعدم توقيع حزمة مساعدات بقيمة 892 مليار دولار، قائلا إنه يريد أن يرفع الكونجرس مبلغ التحفيز الذي وافق عليه المشرعون يوم الاثنين.

 

لكن انخفاض الدولار حد من بعض الخسائر، إذ تكون السلع الأساسية المقومة بالدولار، مثل النفط الخام، أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى عند تراجع العملة الأمريكية.

 

ولا يزال القلق مسيطرا على أسواق النفط بشأن تعافي الطلب مستقبلا بعد اكتشاف سلالة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا في بريطانيا مما دفع عدد من البلدان لإغلاق حدودهم معها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

السلاله الجديدة

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يعلن موقف المصابين

منذ ساعة و 15 دقيقة

إصابة ابنة رئيس دولة عربية بفيروس كورونا

منذ ساعتين

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

منذ يوم

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مران تأهيلي لنجم الزمالك قبل القمة

منذ ساعة و 8 دقيقة

مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام سونيديب في دوري الأبطال

منذ ساعة و 17 دقيقة

الزمالك يُحدد سعر رحيل مصطفي محمد

منذ أقل من ساعتين

مبلغ خرافي.. الزمالك يُحدد سعر رحيل مصطفي محمد

منذ ساعتين و 10 دقيقة

استبعاد معلول وشوبير وشكري من قائمة الأهلي لمباراة سونيديب

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا تقفز من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 15 ساعة

"العفو عن المحكوم عليهم ".. أبرز قرارات رئيس الوزراء اليوم

منذ ساعتين

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

منذ حوالي 14 ساعة

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يتخذ قرار جديد بشأن نجمه

منذ ساعة و 9 دقيقة

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ أقل من ساعتين

اتحاد الكرة يكشف عن الحالة الوحيدة لتأجيل قمة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:50 م

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام سونيديب في دوري الأبطال

02:25 م

استبعاد معلول وشوبير وشكري من قائمة الأهلي لمباراة سونيديب

02:50 م

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

12:07 م

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

04:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن