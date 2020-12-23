الإمارات تسجل 1.246 إصابة جديدة بكورونا و1.533 حالة شفاء و3 وفيات

سجلت السلطات الصحية في الإمارات، اليوم الأربعاء، 1,246 إصابة جديدة بكورونا و1,533 حالة شفاء و3 وفيات، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وأجرت الصحة الإماراتية، 145,523 فحصًا جديدًا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

جاء تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والمخالطين لهم وعزلهم.

وكانت وزارة الصحة، أعربت عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.