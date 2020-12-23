برلماني عقب استخراج كارنيه العضوية: ملفات الصحة والتعليم وحقوق الإنسان هي الأهم

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:59 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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قال الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو مجلس النواب، عقب استخراج كارنيه العضوية واستلام الحقيبة البرلمانية، إن أول تشريع سيتقدم به هو تعديل قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتحديدًا فيما يتعلق بتمثيل الهيئات البرلمانية باللجنة العامة للمجلس.

وأوضح "أبو العلا" أن التعديل يقضي بأن يحق للحزب الذي له 5 أعضاء التمثيل في اللجنة العامة للمجلس، مشيرًا إلى أن النص القائم اقتصر على الأحزاب التي تضم 10 أعضاء وهذا النص يحرم 8 أحزاب من التمثيل داخل اللجنة العامة، مشيرا إلى أن المجلس الجديد ثري بكل التيارات والاتجاهات السياسية، حيث يضم 13 نائبًا، بالإضافة إلى المستقلين، كما أن به مجموعة كبيرة من الشباب والمرأة، مؤكدا أن التنوع الذي يتمتع به المجلس يثري الحياة السياسية بوجود أكثر من رأي.

وتابع عضو مجلس النواب، أن هناك 3 ملفات هي الأهم بالنسبة له تتمثل في الصحة والتعليم وحقوق الإنسان، مشددًا على أهمية أن تكون هناك موازنة بين الرقابة والتشريع في المجلس الذي سيبدأ أعماله في يناير 2021.
وفيما يتعلق بالتشريعات التي سيتبناها النائب خلال الفصل التشريعي الثاني، أكد أن أهمها قوانين الأحوال الشخصية، الإيجار القديم، الإدارة المحلية، والإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي.

وبشأن الموقف من الحكومة، أكد أهمية أن تتقدم وتعرض بيان ببرنامجها على المجلس الجديد، لاسيما وأن بها نوابًا جددًا، قائلًا: من الأفضل أن تعرض برنامجها على المجلس مع بداية دور الانعقاد.

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