تخلصي من اسمرار البشرة بهذه الوصفات المذهلة

تعانين من التصبغات والبقع الداكنة واسمرار البشرة، وترغبين في تبييض البشرة بطرق طبيعية بعيداً عن أي أثار جانبية، نقدم لكِ في المقالة التالية أفضل الوصفات التي تقضي على هذه المشاكل وتمنحك بشرة ناصعة البياض:





خلطة الكركم وعصير الخيار

اخلطي ملعقتين صغيرتين من عصير الخيار ونصف ملعقة صغيرة من الكركم.

حركي الخليط بشكل جيد وطبقيه على بشرة وجهك واتركيه لمدة نصف ساعة.

بعدها، اغسلي وجهك بالغسول الملائم واشطفيه بالماء الفاتر.





خلطة الكركم والدقيق

اخلطي ملعقتين صغيرتين من الدقيق ونصف ملعقة صغيرة من الكركم، والقليل من الماء الدافئ، الى أن تحصلي على خليط كريمي متجانس.

طبقي الخليط على بشرة وجهك بحركات دائرية هادئة، ودلكيها قليلاً.

اتركي الخليط على وجهك لمدة نصف ساعة، بعدها نظفي وجهك وشطفيه بالماء الفاتر.





خلطة الكركم والليمون

اخلطي ملعقتين كبيرتين من الكركم المطحون مع كمية مناسبة من عصير الليمون الطازج، بحيث تحصلين على خليط كريمي سهل التطبيق.

طبقي الخليط على بشرة وجهك بعيداً عن منطقة العين، واتركيه لمدة عشر دقائق.

بعدها، نظفي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه بالماء الدافئ.





خلطة الكركم واللبن

امزجي نصف ملعقة صغيرة من الكركم وملعقة كبيرة من اللبن

طبقيها على بشرة وجهك واتركيها لمدة نصف ساعة.

بعدها، نظفي بشرتك بالغسول الملائم واشطفيه بالماء الفاتر.