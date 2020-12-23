بدء تطوير ٣ قرى و٤٢ نجع في مدينة برج العرب غرب الإسكندرية

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:58 م
بوابة الفجر
دينا حسن-محمد رجب
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تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية، استعدادا لتنفيذ مرحلة جديدة من مبادرة "حياة كريمة" والتي تشمل ٣ قرى و٤٢ كفر ونجع بنطاق مركز ومدينة برج العرب، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير "ألف قرية" على مستوى الجمهورية وتوصيل جميع الخدمات لها وجعلها متكاملة بما يحقق فكر التنمية المستدامة.

وأوضح الشريف أنه من المقرر البدء في تنفيذ أعمال إحلال وتجديد ومد خطوط شبكات مياه جديدة بدلا من الشبكات القديمة المتهالكة بعدد ٣ قري و٤٢ كفر ونجع وذلك بداية من ١٥ يناير ٢٠٢١ ومدة تنفيذ لمدة عام.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجان مختصة من المحافظة وشركة مياه الشرب لعمل الدراسات اللازمة، مشددا على المتابعة الدورية لهذه الأعمال من قبل اللجان والفرق المختصة بما يسهم في الإسراع في التنفيذ لتحسين بيئة وحياة المواطنين.

من جانبهم؛ باشر المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اللواء حسن الجمال رئيس مركز ومدينة برج العرب، الزيارات الميدانية التي تمت علي القرى والنجوع بنطاق المركز، فضلًا عن عقد العديد من الاجتماعات لمتابعة الدراسات الفنية التي قامت بها اللجان المختصة للبدء في تنفيذ الأولويات بالقري والنجوع.
بدء تطوير ٣ قرى و٤٢ نجع في مدينة برج العرب غرب الإسكندرية
بدء تطوير ٣ قرى و٤٢ نجع في مدينة برج العرب غرب الإسكندرية
بدء تطوير ٣ قرى و٤٢ نجع في مدينة برج العرب غرب الإسكندرية
بدء تطوير ٣ قرى و٤٢ نجع في مدينة برج العرب غرب الإسكندرية

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