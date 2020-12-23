طاجن القرنبيط باللحمة المفرومة.. وصفة سهلة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:47 م
بوابة الفجر
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في الشتاء تلجأ ربات البيوت لتحضير أكلات تتناسب مع هذا الفصل قارص البرودة، ويبحثن عن طريقة التحضير والمقادير لتجهيز أشهى وألذ الأكلات لأفراد الأسرة، ومن هنا نقدم لكِ اليوم من مطبخ "لافام" طريقة تحضير القرنبيط باللحمة المفرومة:

مقادير القرنبيط باللحمة المفرومة
بصلة متوسطة في الحجم
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
قرنبيط متوسطة الحجم
نصف كيلو لحمة مفرومة
½ كيلو طماطم بيوريه (مفرومة ناعم)
5 فص ثوم كبير مفروم
ملح - بهارات
كمون - فلفل أسود

طريقة تحضير القرنبيط باللحمة المفرومة
تقطيع القرنبيط إلى وردات صغيرة.
وضع وردات القرنبيط في الماء المغلي لسلقها حتى تستوي.
بشر البصل وتقليبه مع الثوم المفروم في زيت الزيتون إلى أن يكتسب اللون الاصفر.
قومى بإضافة اللحم المفروم والملح والبهارات إلى ما سبق ويتم التقليب جيدا.
إضافة الطماطم البيوريه إلى الخليط 
إضافة القرنبيط المسلوق إلى الخليط ويترك المزيج على النار لمدة 15 دقيقة إلى تمام النضج .
وضع الخليط في طاجن يدخل الفرن قليلا إلى أن يحمر الوجه ثم يخرج من الفرن.

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