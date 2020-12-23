التحفظ على 24 ألف عبوة طبية مجهولة المصدر في الإسكندرية

أمرت النيابة العامة بالإسكندرية، بالتحفظ على 24220 عبوة وقطعة مستلزمات طبية عبارة عن "مطهرات طبية وكمامات وسرنجات" مجهولة وغير مطابقة للمواصفات القياسية قبل ترويجها بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.





وتلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية، لحيازته كمية من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية.



