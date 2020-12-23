التحفظ على 24 ألف عبوة طبية مجهولة المصدر في الإسكندرية
الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:48 م
محمد رجب - دينا حسن
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أمرت النيابة العامة بالإسكندرية، بالتحفظ على 24220 عبوة وقطعة مستلزمات طبية عبارة عن "مطهرات طبية وكمامات وسرنجات" مجهولة وغير مطابقة للمواصفات القياسية قبل ترويجها بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.
وتلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية، لحيازته كمية من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية.
وتم مداهمة المخزن وألقي القبض على المدير المسؤول، وبتفتيشه عثر على 24220 عبوة وقطعة مستلزمات طبية "مطهرات طبية – كمامات –سرنجات" غير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكيل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.