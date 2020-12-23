صحة المنيا تقدم خدمات تنظيم الأسرة لـ 37 ألف منتفعة



وقال دكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن إدارة تنظيم الاسرة بمديرية الصحة قدمت خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ37668 منتفعة منها 8584 جدد و29084 مترددا، موضحًا أن الحملة قامت بتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة مجانا بجميع مراكز وقرى المحافظة، وأنه جري توقيع الكشف وتوفير أدوية الصحة الإنجابية ووسائل منع الحمل طويلة المدى بالمجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي.



من جانبها، أوضحت الدكتورة أسماء ماهر مدير عام إدارة تنظيم الاسرة والصحة الانجابية، أن نسبة تنفيذ الحملة زادت بمقدار 218% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مشيرة الى ان الحملة شملت تنفيذ مجموعة من ندوات التوعية والتثقيف الصحي للسيدات عن أهمية تنظيم الأسرة والصحة الانجابية.

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، قدمت خدمات تنظيم الأسرة لـ37 ألفًا و668 سيدة، وذلك خلال الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الانجابية ( حقك تنظمي) والتي تم تنظيمها في الفترة من 6 وحتى 17 ديسمبر الجاري على مستوى الإدارات الصحية بمختلف مراكز محافظة المنيا، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بهدف رفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.