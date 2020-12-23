"صحة المنيا": فحص وعلاج 1519 حالة خلال قافلة بقرية مرزوق مركز مطاي

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:47 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة بالمنيا، نفذت قافلة طبية بقرية مرزوق بمركز مطاي، وذلك في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن اعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه أوضح الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، انه تم تنفيذ اعمال القافلة بقرية مرزوق، وذلك خلال يومي 21 و22 ديسمبر الجاري، وتم توقيع الكشف الطبي على 1519 حاله مترددة على القافلة وتم تقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان للمواطنين.

وأضاف وكيل الوزارة، ان القافلة شملت العديد من التخصصات حيث تم الكشف الطبي على 280 حالة جراحة و420 حالة اطفال و148باطنة و136 قلب و177 حالة جلدية و108 نساء و104 انف وأذن و112 أسنان و34 تنظيم اسرة الى جانب انه تم عمل عينه 114 تحاليل مختلفة و26 حالات موجات صوتيه و8 حالات رسم قلب، و5 اشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 136 متردد وتحويل للمستشفى 13 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لـ 75 متردد، وتم استخدام 10 عيادات متنقلة واستخدام غرف داخل الوحدة لباقي العيادات والصيدلة.

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