قصر الإليزيه يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لماكرون بعد إصابته بكروونا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:35 م
ماكرون
ماكرون
وكالات
Advertisements

أكد قصر الإليزيه، اليوم الأربعاء، ظهور  بوادر تحسن على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد إصابته بفيروس كورونا، حسبما ذكرت فضائية اكسترا نيوز.

 

وقد أفادت وسائل إعلام محلية، في وقت سابق، بأن الرئاسة الفرنسية، أعلنت إصابة الرئيس إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا.

 

وأعلنت السلطات الصحية في فرنسا، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وصل إلى 2.45 مليون.

 

وبحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، وصل إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 59182.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

 

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ماكرون قصر الإليزيه فيروس كورونا عدد كورونا اصابة ماكرون بكورونا

أخبار تهمك

شروط تعجيزية لتجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

موقف ليفربول من بيع محمد صلاح في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعتين

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا تقفز من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 15 ساعة

مبلغ خرافي.. الزمالك يُحدد سعر رحيل مصطفي محمد

منذ ساعة و 18 دقيقة

إصابة ابنة رئيس دولة عربية بفيروس كورونا

منذ ساعة و 12 دقيقة

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

منذ حوالي 23 ساعة

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

منذ حوالي 13 ساعة

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

منذ ساعتين و 42 دقيقة

تشكيل جمهورية شبين والنجوم بالقسم الثاني

منذ ساعة الا ربع

"العفو عن المحكوم عليهم ".. أبرز قرارات رئيس الوزراء اليوم

منذ ساعة و 8 دقيقة

مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام سونيديب في دوري الأبطال

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يعلن موقف المصابين

منذ أقل من نصف ساعة

اتحاد الكرة يكشف عن الحالة الوحيدة لتأجيل قمة الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 49 دقيقة

الزمالك يُحدد سعر رحيل مصطفي محمد

منذ ساعة الا ربع

مظهر شاهين يشن هجومًا ناريًا على "كريمة": "زوجتي خط أحمر" (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

بريطانيا تسجل 42 ألف وفاة بكورونا

بريطانيا تسجل 42 ألف وفاة بكورونا

فرنسا تسجل 59 ألف وفاة و2.45 مليون إصابة بكورونا

الرئاسة الفرنسية: إصابة الرئيس ماكرون بفيروس كورونا

رئيس الحكومة الفرنسية يخضع للعزل بعد مخالطته ماكرون

مسؤول بالإليزيه: ماكرون يلغي كل رحلاته للخارج

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:25 م

مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام سونيديب في دوري الأبطال

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

12:07 م

الزمالك يُحدد سعر رحيل مصطفي محمد

02:03 م

مبلغ خرافي.. الزمالك يُحدد سعر رحيل مصطفي محمد

01:32 م

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

01:35 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن