عاجل.. مران تأهيلي لنجم الزمالك قبل القمة

خضع واحد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لبرنامج تأهيلي تحت إشراف أخصائي التأهيل عمرو المطراوي وذلك بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 ".









وكان عبدالله جمعة قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية الأمر الذي تسبب في غيابه عن مباريات القلعة البيضاء أبرزها أمام النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.









يُذكر أن الزمالك يتأهب لمواجهة الأهلي يوم الأثنين القادم في بطولة الدوري المصري في الوقت الذي تم التأكد فيه يوم أمس من إصابة الثنائي محمود علاء وطارق حامد بفيروس كورونا.



