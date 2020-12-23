عاجل.. الأهلي يعلن موقف المصابين

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:27 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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كشف محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية في فريق الكرة الأول بنادي الأهلي موقف المصابين داخل صفوف القلعة الحمراء خلال الوقت الحالي.


وفي تصريحات إذاعية أدلى بها عبر راديو مصر أكد أن الرباعي المصاب بفيروس كورونا محمد مجدي أفشة ورامي ربيعة وعمرو السولية وكذلك المدير الفني بيتسو موسيماني سوف يخضعون لمسحة جديدة لحسم موقفهم.


وأضاف: "بعد رحلة النيجر سيتم الإعلان عن طبيب القلعة الحمراء الجديد للأهلي حيث يتولى رئيس النادي رئيس الأهلي هذا الملف مع لجنة التخطيط".


وفيما يخص أجاي فإنه يخضع للعلاج التحفظي خلال الفترة المقبلة وسوف يخضع لتدخل جراحي إذا لم يحقق الغرض المطلوب وفيما يخص محمود متولي فإنه سيشارك مع الأهلي قبل شهر مارس".

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