بونوتشي يقدم اعتذاره لجماهير يوفنتوس بسبب الهزيمة أمام فيورنتينا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:29 م
بوابة الفجر
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اعتذر قائد يوفنتوس، ليوناردو بونوتشي، لجماهير النادي على أدائه وأداء فريقه الكارثي، خلال الهزيمة 0-3 بملعبه أمام فيورنتينا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

تسببت أخطاء بونوتشي مباشرة في هدفين من أهداف فيورنتينا الثلاثة، كما أهدى المنافس العديد من الفرص الأخرى.

وقال بونوتشي في حسابه على إنستغرام: "هذا أسوأ يوفنتوس في النصف الأول من الموسم. في البداية أعتذر للجماهير نيابة عني، لا يوجد شيء يمكن إضافته".

وارتدى بونوتشي وهو شخصية مفعمة بالحيوية، ويحتفل بالأهداف، بالإشارة إلى منتقديه بأن يغلقوا أفواههم.

وما يثير الدهشة أن أداء يوفنتوس الكارثي جاء بعد ثلاثة أيام من فوزه 4-0 خارج الديار على بارما، مما أعطى انطباعاً بأن ملامح الفريق بدأت تظهر تحت قيادة المدرب أندريا بيرلو، الذي لم يسبق له تولي قيادة أي فريق على مستوى كبير قبل تعيينه في نهاية الموسم الماضي.

وبدا فريق بيرلو جيداً على فترات هذا الموسم، خاصة خلال انتصاره 3-0 خارج ملعبه على برشلونة في دوري أبطال أوروبا، لكن تذبذب مستواه تركه أمام مهمة صعبة في الاحتفاظ باللقب الذي ناله تسع مرات متتالية.

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