الحكومة التكنولوجية.. مواقع إلكترونية حديثة لخدمة المصريين

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:26 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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تهتم الحكومة خلال الفترة الحالية بإطلاق المنصات والمواقع الإلكترونية التي تساهم في تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين، وذلك في إطار عمل الحكومة على مواكبة العصر التكنولوجي في مختلف المجالات.

موقع لتلقي لقاح كورونا
في الساعات الأخيرة، أكد مجلس الوزراء أنه سيتم إتاحة موقع الكتروني لتسجيل الراغبين في تلقي اللقاح، وسيكون التسجيل للعاملين بالقطاع الصحي، وللمواطنين ذوي الأولوية من أصحاب أمراض الأورام، والفشل الكلوي والأمراض المزمنة، اعتمادًا على مبادرة الأمراض المزمنة من خلال مستشفيات ومراكز العلاج الخاصة بهم، كما سيتم تحديد مركز ووحدة صحية بكل محافظة يتم تقديم خدمة التلقيح من خلالها، وتم التنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين الأماكن المقترح تقديم الخدمة بها.

رابط من التربية والتعليم 
كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يمكن لجميع مراحل التعليم الأساسى، زيارة "موقع التعليم الإلكترونى" لوزارة التربية والتعليم الفنى لقراءة وتحميل الكتب الإلكترونية PDF لجميع المواد الدراسية، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الآخرى مثل دليل المعلم وغيره، ونشرت الوزارة رابط موقع التعليم الإلكتروني: من هنا

أول موقع إلكترونى تفاعلى بالعربية والإنجليزية 
وقبل ساعات، أعلنت وزارة التعاون الدولى، عن إطلاق أول موقع إلكترونى تفاعلى بالعربية والإنجليزية، لعرض المشروعات التنموية الممولة من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين بكافة تفاصيلها، وفقًا لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، بما يعزز سرد المشاركات الدولية، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وبما يعظم قصة مصر التنموية في مختلف القطاعات.

منصة التعليم المصري 
ومنذ أسابيع، أعلنت وزارة التربية والتعليم ‘التعليم الفني عن اطلاق منصة التعليم المصري، وطالبت الوزارة بالدخول الآن على منصة التعليم المصري لمعرفة المزيد عبر الرابط التالي: من هنا

موقع خدمات السجلات العسكرية 
كما أعلن العميد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، إطلاق موقع إلكتروني لخدمات السجلات العسكرية، وقال في بيان على صفحته الرسمية: "فى إطار حرص القوات المسلحة للتيسير على المواطنين والاستفادة من التطور التكنولوجى لتطوير منظومة العمل بالقوات المسلحة بهدف تقديم أرقى مستوى خدمى، قامت إدارة السجلات العسكرية بإنشاء الموقع الإلكتروني وعنوانه كالتالى: من هنا، ويهدف الموقع لاستخراج جميع الشهادات والخدمات إلكترونيًا واستلامها من أقرب مكتب سجلات عسكرية لطالب الخدمة.

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