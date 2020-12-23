جمارك الإسكندرية تحصل 4.4 مليار جنيه ضرائب ورسوم في نوفمبر

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:19 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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ستعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.

 

تلقى الوزير تقريرًا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، قامت بالإفراج عن مشمول 12 ألفًا و95 شهادة جمركية وارد نهائي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «قطع الغيار، والدخان، والسيارات»، ومستلزمات الإنتاج.

 

 

 

أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد خلال شهر نوفمبر 2020 بلغت ملياًرا و53 مليونًا و347 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة عن تلك الشهادات حوالي 3 مليارات و340 مليون و820 ألف جنيه.

 

أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، قامت بتصدير مشمول 3 آلاف و915 بيانًا جمركيًا خلال شهر نوفمبر الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة منها: «الأسمدة، والرخام، والفوسفات، والسيراميك، والسكر، والملابس»، بقيمة بلغت 4 مليارات و167 مليونًا و849 ألف جنيه، وتم تحصيل رسوم صادر عنها 634 ألف جنيه.

 

أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر نوفمبر الماضي، بلغت 4 مليارات و485 مليوناً و298 ألف جنيه.

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