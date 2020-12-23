محافظ بورسعيد: السيسي بيحقق أحلام المصريين.. ورضا بين الأهالي (فيديو)

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:18 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن مصر بأكملها تحتفل اليوم بالعيد 64 للنصر على العدوان الثلاثي على مصر، منوهًا بأن الاحتفال اليوم بالعيد القومي للمحافظة بدأ بوضع إكليل من الزهور على نصب الجندي المجهول.

وأضاف "الغضبان"، خلال حواره مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه اجتمع اليوم مع بعض الفدائيين العظام منهم الفدائي علي، وبنات وأحفاد الفدائية زينب الكفراوي، وتم استرجاع تاريخ الكفاح الجميل لمحافظة بورسعيد.

وتابع، أنه تم إطلاق اسم الشهيد عبد الغني الزيني، الذي استشهد على أرض سيناء على مدرسة القابوطي الإعدادية بنين التي تم تطويرها، بما يؤكد تواصل الأجيال، فمصر عظيمة بأجيالها ورجالها ونساءها.

وأكد، أن مصر الدولة الوحيدة في العالم التي تُحارب الإرهاب وتبني وتعمر بلدها، ومحافظة بورسعيد قاطرة تنمية مصر وفقًا لما أكده الرئيس نظرًا للمشروعات القومية العملاقة التي تتم شرق بورسعيد من مزارع سمكية ومجموعة أنفاق عملاقة والمنطقة اللوجيستية وتحويل المحافظة لأول محافظة رقمية في مصر، ومشروع التأمين الصحي الشامل أكبر مشروع قومي تم تنفيذه في مصر، والذي كان بمثابة حلم تحقق، معقبًا: "الرئيس السيسي بيحقق أحلام المصريين وأولى أهمية للمشروعات القومية في بورسعيد، وهناك حالة من الرضى لدى أهالي المحافظة".

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