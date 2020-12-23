لجنة لمتابعة تقييم أداء المتعاقدين لإعادة تأهيل مدارس التعليم العام والفني بالقليوبية
الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:11 م
محمد ضوه
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قرر الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة لمتابعة أعمال تقييم أداء المتعاقدين، لإعادة تأهيل وأعمال الصيانة لمدارس التعليم العام والفني.
وأشار "الفيومي"، في تصريحات صحفية اليوم، أن عدد المدارس الجاري العمل فيها 34 مدرسة، منها 24 تمثل التعلم العام، و10 في مرحلة التعليم الفني، ومدرسة واحدة ضمن صندوق دعم وتمويل المشروعات.
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