لجنة لمتابعة تقييم أداء المتعاقدين لإعادة تأهيل مدارس التعليم العام والفني بالقليوبية

قرر الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة لمتابعة أعمال تقييم أداء المتعاقدين، لإعادة تأهيل وأعمال الصيانة لمدارس التعليم العام والفني.



