برلمانية عقب تسلمها كارنيه العضوية: تعديل قوانين المعاشات والتأمينات والعمل أهم أولوياتي

أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن هناك أجندة تشريعية يستعد حزب مستقبل وطن لتجهيزها خلال الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب عن الفترة (2021-2026) لصالح الوطن والمواطن المصرى، فضلا عن التشريعات المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي، مشددة على ضرورة تكاتف الجميع "المجلس النيابي والشعب والحكومة" معا من أجل صالح البلد.





وقالت عطوة فى تصريحات لها عقب الانتهاء من إجراءات استخراج كارنية العضوية فى حفل الاستقبال الذى تنظمه الأمانة العامة للمجلس، إن أهم التشريعات التى توليها اهتماما تعديل قانون المعاشات والتأمينات، فضلا عن حسم مشروع قانون العمل، لاسيما وأن القطاع الخاص ظًلم بشكل بين، وذلك من خلال بعض أصحاب العمل.





وأعربت مايسة عطوة عن فخرها بنسبة المرأة بمجلس النواب فى تشكيله الجديد، مشيرة إلى أن المرأة أثبتت وجودها فى برلمان 2015 وكانت على قدر التحدي.



