مي كساب تستعد لطرح أغنية"غيرتي"

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:06 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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تستعد المطربة مي كساب، لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان"غيرتي" وذلك خلال الفترة القليلة المقبلة عبر"يوتيوب".

أغنية"غيرتي" من كلمات الشاعر محمد عاطف، ألحان تامر علي، وتوزيع وسام عبد المنعم.

في سياق آخر طمأنت الفنانة مي كساب، جمهورها على حالتها الصحية، عبر حسابها على إنستجرام وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية.

وعلقت على البوست الذي كشف زوجها مطرب المهرجانات أوكا عن تعرض زوجته لوعكة صحية قائلة:"شكرا ليكم كلكم.. أنا الحمد الله بقيت أحسن".

كان أوكا كشف عبر حسابه الرسمي على انستجرام، تعرض مي كساب لوعكة صحية قائلا:" ألف سلامة عليكي يا أم العيال يا كل حاجة في حياتي".

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