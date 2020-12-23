تشكيل جمهورية شبين والنجوم بالقسم الثاني

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:04 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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تنطلق بعد قليل مباراة جمهورية شبين بقيادة ابو العينين شحاته والنجوم بقيادة امير عزمي مجاهد بملعب ستاد الجامعة بالجولة الخامسة لدوري القسم الثاني.

يخوض شبين اللقاء بتشكيل مكون من أحمد شوقي وأيمن محمد مزيكا، وأحمد الدماطي وربيع يسري ومحمد أبو طالب وخالد مسعد ومحمد خالد وأحمد الشرقاوي ومحمود حميد وسيد شعبان واكرم عبد ربة.

البدلاء : احمد اللورد ومحمود شعلان وأحمد إبراهيم تريكة ومهاب ياسر ومحمود مقلد ومحمد عزت ومصطفى شلبي وطلبة محمد ويسري وحيد.

وجاء تشكيل النجوم مكون من : عبد الله محمد ومحمود عمر منجاوي وحازم محمد وفهد ابو الفتوح وخالد جلال ومحمد السيد جولدي واسلام الفار ومهاب ياسر وجرجس مجدي وايمن غباشي.

البدلاء : محمد فتحي وأحمد رضا وباسم عبد السلام واليو جاتا وحسن علي ومحمد مصطفى سنجاوي واسلام محمود وأحمد سعيد ومحمد حسن ميدو.

يدير اللقاء الحكم السكندري أحمد عبد الله يعاونه عادل ماهر وأحمد عبد السميع وحكم رابع حسام عبد المنعم ومراقب الحكام عبد الرازق سعيد ومراقب المسابقات رضا زرير.

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