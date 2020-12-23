الزمالك يُحدد سعر رحيل مصطفي محمد

كشفت تقارير صحفية عن عرض احترافي لمهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، مصطفى محمد من أحد أندية الدوري الفرنسي، تبلغ قيمته 2.5 مليون يورو، لكن إدارة نادي الزمالك رفضت ذلك العرض، وتطمح إدارة القلعة البيضاء في تحقيق مقابل مادي كبير مقابل رحيل المهاجم الشاب.









ووضعت إدارة نادي الزمالك شرط الحصول على مقابل مادي يقدر بـ6 مليون يورو، من أجل الموافقة على رحيل المهاجم، مع ضرورة ضم لاعب قريب من مستوى هداف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.









ورفض البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك رحيل مصطفى محمد بأي شكل من الأشكال، إذ أكد أن رحيله سيتسبب في هزة قوية في صفوف الفريق، مما يؤثر على مشوار الفريق في مختلف البطولات هذا الموسم.









وتحدث باتشيكو مع مسؤولي نادي الزمالك، وطالبهم بعدم المساس بمصطفى محمد، ولا يجب أن يرحل في شهر يناير المقبل، على أن يتم التفكير في عروض رحيله خلال الصيف المقبل، بعد نهاية الموسم المحلي والقاري.









ومن جانب شدد مدرب الزمالك على أنه لابد من التعاقد مع مهاجم مميز بديلًا لمصطفى محمد قبل التفكير في رحيله عن صفوف الزمالك.









ويعد مهاجم الزمالك الشاب، من المواهب الواعدة في الكرة المصرية، فهو من ناشئي نادي الزمالك وخرج معارًا لعدة أندية منها طلائع الجيش، والداخلية، وطنطا.









وشارك صاحب الـ23 عامًا مع الزمالك في 51 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 19 هدفًا، وساهم في صناعة 4 أهداف.