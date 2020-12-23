إبراهيم عيسى يوجه أسئلة الشارع المصري لوزير المالية في "حديث القاهرة"

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تذيع قناة القاهرة والناس الليلة حوار إبراهيم عيسى مع الدكتور محمد معيط وزير المالية في برنامج "حديث القاهرة " التاسعة مساء.



الحوار امتد لساعة كاملة وجه خلاله ابراهيم عيسى للوزير أسئلة الشارع التي يفكر فيها المواطن العادي وأجاب الوزير د.محمد معيط بصراحة ووضوح عن جميع الاسئلة.



تناول الحوار نقاطا مهمة منها الفارق بين المواطن عندما يشغل موقعًا داخل الحكومة والمواطن خارجها ؟ ومن لديه الحق في المساءلة ؟ وهل الحديث سهلا خارج المسئولية ؟ وكيف كان يراها الدكتور محمد معيط قبل توليها؟ وهل كانت أوضاع المواطن أفضل قبل 2011 ؟



ويجيب وزير المالية عن موعد شعورالمواطن بثمار الإصلاح الاقتصادي ، ونسبة الضرائب في الإيرادات وحجم تمويل المواطن للحكومة وحد خطورة الدين العام ، والإنفاق على الصحة والتعليم ومنظومة التأمين الصحي ، وكيف تم القضاء على طوابير الخبز والأنابيب وأزمة الكهرباء .