فى عيد ميلاده.. تعرف على الجوائز التى حصل عليها عمرو يوسف

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:00 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements




يحتفل اليوم الفنان عمرو يوسف بعيد ميلاده، ويعد واحداً من أهم النجوم فى مصر، وتنوعت أدواره مابين الأكشن والكوميديا والرومانسي، وهو من مواليد 23 ديسمبر 1980.


وحصد عمرو يوسف على عدة جوائز على بعض أعماله الفنية المميزة، وهم جائزة التميز الدرامي في مهرجان دير جيست عن مسلسلات عد تنازلي، ظرف أسود، طايع، وفيلم ولاد رزق 2.

وجائزة أحسن ممثل عربي من حفل توزيع جوائز موريكس دور في لبنان (الدورة 17) عن مسلسل جراند أوتيل، جائزة أفضل ممثل عربي عن عمل درامي من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما عن مسلسل طايع، وجائزة كأس إنرجي (NRJ Egypt) للدراما لأفضل ممثل عن مسلسل طايع، جائزة تكريمه في حفل توزيع جوائز النيل للدراما عام 2018.

يذكر أن عمرو يوسف بدأ مشواره الفني من خلال الإعلانات عام 2002، وعمل بعدها كمذيع في قناة روتانا سينما عام 2005. ثم بدأ مشواره بالتمثيل عام 2007، حين اختاره المنتج محمد فوزي للقيام بدور الصحفي أدهم فارس في مسلسل الدالي مع النجم نور الشريف. وتوالت أدواره التليفزيونية، إلى أن بدأ مشواره بالسينما من خلال فيلم مقلب حرامية، وبعده شارك في بطولة فيلم نور عيني

أخبار تهمك

الأهلي يستهدف التعاقد مع «قاذفة الأهداف»

منذ حوالي 15 ساعة

موقف ليفربول من بيع محمد صلاح في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعة

اتحاد الكرة يكشف عن الحالة الوحيدة لتأجيل قمة الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 5 دقيقة

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

منذ حوالي 18 ساعة

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

منذ حوالي 22 ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة غرناطة في الدوري الإسباني

منذ نصف ساعة

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا تقفز من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 14 ساعة

لميس الحديدي: مصر تعيش ذروة الموجة الثانية من كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

منذ حوالي 13 ساعة

شروط تعجيزية لتجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

"الغلق الكامل".. أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال اجتماع اليوم

منذ أقل من ساعتين

إصابة ابنة رئيس دولة عربية بفيروس كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يخطط للتخلص من الصفقة الفاشلة

منذ حوالي 6 ساعات

مظهر شاهين يشن هجومًا ناريًا على "كريمة": "زوجتي خط أحمر" شذذ

منذ حوالي 6 ساعات

مبلغ خرافي.. الزمالك يُحدد سعر رحيل مصطفي محمد

منذ 34 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:07 م

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

مبلغ خرافي.. الزمالك يُحدد سعر رحيل مصطفي محمد

01:32 م

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

01:35 ص

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

04:06 م

اتحاد الكرة يكشف عن الحالة الوحيدة لتأجيل قمة الأهلي والزمالك

12:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن