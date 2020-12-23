محمد محسن يستعد لطرح أغنية"القمر" قريبًا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:59 م
نور طلعت
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محمد محسن يستعد لطرح أغنية"القمر" قريبًا
يستعد المطرب محمد محسن، لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان"القمر" وذلك خلال الفترة القليلة المقبلة عبر"يوتيوب".
أغنية"القمر" من كلمات الشاعر محمد عاطف، ألحان تامر علي، وتوزيع يحيى يوسف.
في سياق آخر يختار محسن، هذه الأيام أغاني جديدة من عدة شعراء وملحنين ليختار الأفضل من بينهم ويضمهم لأغانيه استعدادًا للطرح.

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