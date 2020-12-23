استمرار حبس طالب ذبح زوج والدته بالزيتون
الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:52 م
داليا عادل
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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس طالب بقتل زوج والدته طعنا بالسكين بمنطقة الزيتون، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.
وكشفت مناظرة النيابة للجثة انها لشاب في العقد الثاني من العمر، عن وجود جرح طعني نافذ بمنطقة الرقبة، مما أدي إلى نزيف شديد تسبب في وفاته في الحال.
تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة الزيتون، مفاده تلقية بلاغًا من من شرطة النجدة بوجود قتيل داخل إحدى الشقق بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل الرائد احمد صبرى، معاون مباحث القسم، وعثر على جثة «أ ع »، 65 عامًا، بالمعاش، ملقاة فى صالة الشقة، ووجود بعثرة في محتويات الشقة، وتوصلت التحريات إلى أن خلافات حدثت بين المجني عليه ونجل زوجته، 19 عامًا؛ بسبب خلافات أسرية، قام على إثرها المتهم بالدفاع عن والدته، وذبح المجني عليه، وفر هاربّا.
وتم التحفظ على الزوجة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وكشفت مناظرة النيابة للجثة انها لشاب في العقد الثاني من العمر، عن وجود جرح طعني نافذ بمنطقة الرقبة، مما أدي إلى نزيف شديد تسبب في وفاته في الحال.
تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة الزيتون، مفاده تلقية بلاغًا من من شرطة النجدة بوجود قتيل داخل إحدى الشقق بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل الرائد احمد صبرى، معاون مباحث القسم، وعثر على جثة «أ ع »، 65 عامًا، بالمعاش، ملقاة فى صالة الشقة، ووجود بعثرة في محتويات الشقة، وتوصلت التحريات إلى أن خلافات حدثت بين المجني عليه ونجل زوجته، 19 عامًا؛ بسبب خلافات أسرية، قام على إثرها المتهم بالدفاع عن والدته، وذبح المجني عليه، وفر هاربّا.
وتم التحفظ على الزوجة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
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