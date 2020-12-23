استمرار حبس طالب ذبح زوج والدته بالزيتون

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:52 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس طالب بقتل زوج والدته طعنا بالسكين بمنطقة الزيتون، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت مناظرة النيابة للجثة انها لشاب في العقد الثاني من العمر، عن وجود جرح طعني نافذ بمنطقة الرقبة، مما أدي إلى نزيف شديد تسبب في وفاته في الحال.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة الزيتون، مفاده تلقية بلاغًا من من شرطة النجدة بوجود قتيل داخل إحدى الشقق بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل الرائد احمد صبرى، معاون مباحث القسم، وعثر على جثة «أ ع »، 65 عامًا، بالمعاش، ملقاة فى صالة الشقة، ووجود بعثرة في محتويات الشقة، وتوصلت التحريات إلى أن خلافات حدثت بين المجني عليه ونجل زوجته، 19 عامًا؛ بسبب خلافات أسرية، قام على إثرها المتهم بالدفاع عن والدته، وذبح المجني عليه، وفر هاربّا.

وتم التحفظ على الزوجة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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