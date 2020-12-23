كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد زوجها عمرو يوسف.. بهذه الطريقة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:43 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة كندة علوش على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشرت كندة علوش عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورتها برفقة زوجها الفنان عمرو يوسف وعلقت قائلة"كل سنة وأنا محظوظة بوجودك فى حياتي".


يذكر أن أخر أعمال الفنانة كندة علوش حكاية «ضي القمر» من مسلسل «إلا أنا» بطولتها أمام الفنان محمد علاء ومحمد شاهين وزينب غريب وريهام نبيل وإخراج أحمد حسن

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