"العفو عن المحكوم عليهم ".. أبرز قرارات رئيس الوزراء اليوم

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:41 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عدة قرارات مهمة خلال اجتماع الحكومي اليوم.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز قرارات مجلس الوزراء:

العفو عن المحكوم عليهم:

قرر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافقين الخامس والعشرين من يناير لعام 2021.

تعديل رسوم التوثيق والشهر:

 وافق رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، ونصّ مشروع القانون على أن " تستبدل كلمة (الشركات) بعبارة (شركات المقاولات) الواردة بالبند السابق على الأخير من الجدول حرف (ب) المرفق بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر".

تطبيق نسبة الزيادة المقررة:

أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن الموافقة علي طلب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بشأن إرجاء تطبيق نسبة 15% الزيادة المقررة لمقابل الانتفاع على المشروعات العاملة بالمناطق الحرة لمدة عام اعتبارًا من 112021، وذلك من منطلق السعى لتخفيف الأعباء على المستثمرين حفاظًا على العمالة ومساعدة للمشروعات على تجاوز الظروف الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا.

إقامة معرض "رمسيس وذهب الفراعنة":

فيما أصدر رئيس مجلس الوزراء الموافقة على إقامة معرض بعنوان "رمسيس وذهب الفراعنة"، في 5 مدن عالمية، خلال الفترة التي تمتد من نوفمبر 2021 حتى يناير 2025، وتتضمن أماكن العرض، 3 مواقع بالولايات المتحدة الأمريكية، هي متحف هيوستن للعلوم الطبيعية، بمدينة هيوستن بولاية تكساس، ومتحف دي يونج، بمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، وقاعة كاسل، بمدينة بوسطن بولاية ماساشوستس، بالإضافة إلى قاعة لندن للمعارض بمدينة لندن بالمملكة المتحدة، وقاعة لافيليت، بمدينة باريس بفرنسا. 

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