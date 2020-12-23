أقوال شهود العيان في واقعة انتحار شاب من الطابق السابع بالمرج

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تواصل نيابة المرج الجزئية اليوم الأربعاء، التحقيق في واقعة إلقاء شاب بنفسه من الطابق السابع بشرفة منزله، وأستمعت إلي الشهود العيان الذين أكدوا أن اسرة الشاب غريبة عن المنطقة وأنهم يقيمون في العقار منذ سنة فقط، وأضافوا أنهم كانوا يسمعون دائما مشاجرات بينهم وبين المتوفي بسبب مشكلات أسرية.



وأضافوا يوم الواقعة عرفوا بالحادث من خلال صوت مشاجرة مع أسرته ثم قيامه عقب ذلك بالقفز من بلكونه منزله من الدور السابع.





تلقت غرفة النجدة، بلاغا يفيد انتحار أحد الأشخاص فى المرج، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن شابا يدعى "محمد.ا"، 30 سنة، قاما بإلقاء نفسه من الطابق السابع، مما أسفر عن وفاته في الحال.



وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.