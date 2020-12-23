إصابة ابنة رئيس دولة عربية بفيروس كورونا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:38 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أصيبت ابنة الرئيس اللبناني ميشال عون، كلودين عون روكز، بفيروس كورونا المستجد، في وقت تجاوز عدد المصابين الإجمالي بالفيروس في لبنان 160 ألفا.

                                     

وكتبت عون روكز، التي تشغل منصب رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة في لبنان، تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر"، قالت فيها إنها ستخوض 14 يوما من التحدي والرعاية الذاتية للتخلص من الفيروس.

 

 أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ اللبنانية في تقريرها اليومي، تسجيل 1163 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإصابات التراكمي إلى 105430 حالة.

 

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 817.

 

وذكرت الوزارة أن عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 835، من بينها 314 في العناية المركزة.

 

وأشارت إلى أنه تم إجراء 7788 فحصا مخبريا لكشف الإصابة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 857 فحصا في​المطار​.

 

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