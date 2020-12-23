إنجي علاء تواصل كتابة حلقات مسلسل كوفيد "25"

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تواصل الكاتبة انجي علاء، لكتابة حلقات مسلسل "كوفيد 25" وأوشكت على الإنتهاء من كتابة العمل والحلقات.





وأكدت المؤلفة والسيناريست إنجي علاء، في تصريحات صحفية انها تواصل كتابة حلقات مسلسل كوفيد ٢٥ وأنها أوشكت على الانتهاء منها وأضافت بأن قصة المسلسل من وحي خيالها وأنها تتمنى أن يكون العمل عند حسن ظن الجمهور.





المسلسل من بطولة النجم يوسف الشريف وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن المقرر عرضه رمضان ٢٠٢١.





الجدير بالذكر ان اخر مسلسل تأليف إنجي علاء هو مسلسل بلا دليل بطولة النجمة درة وخالد سليم ونيقولا معوض ومن قبله قصة مسلسل لعبة إبليس وآخر رواية لها هي رواية الأشقر مروان.