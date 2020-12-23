تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة غرناطة في الدوري الإسباني

يلتقي نادي ريال مدريد أمام نظيره غرناطة، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.









وتقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره غرناطة، على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو.









ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جد





ول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد غرناطة في المركز السابع برصيد 21 نقطة.









ومن المتوقع أن يبدأ الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، اللقاء بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، راموس، فاران، ميندي.

خط الوسط: فالفيردي، كاسيميرو، كروس.

خط الهجوم: لوكاس فاسكيز، بنزيما، فينيسيوس جونيور.



