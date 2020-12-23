مدبولي: تقارير المؤسسات الدولية عكست صلابة الاقتصاد المصري (فيديو)

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:32 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه مع تفشي جائحة فيروس كورونا وتداعياتها الخطيرة على العالم أجمع، ورغم محاولة البعض تقليل وإنكار الجهد المبذول من قبل الدولة والحكومة المصرية لمواجهة الجائحة، أشادت بعض التقارير والمؤشرات الدولية التي تمتلك قدر كبير من الحيادية والموضوعية بقدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام تداعيات جائحة كورونا.

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته على هامش مؤتمر الإعلام العربي بدبي، والمذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن بعض المؤسسات الدولية صنفت مصر ضمن أكثر الدول مرونة في التعامل مع جائحة كورونا في إفريقيا والشرق الأوسط.

وأكد رئيس الوزراء، أن تقارير المؤسسات الدولية عكست صلابة الاقتصاد المصري، حيث توقع البنك الدولي تعافى نمو الاقتصاد المصري إلى مستويات ما قبل أزمة جائحة فيروس كورونا وتحقيقه معدل يصل إلى 5.8% خلال العام المالي 2020 2021، وأشاد الصندوق بما تحقق من خفض معدلات الدين للناتج المحلي من ١٠٨٪ في العام المالي ٢٠١٦٢٠١٧ إلى ٨٨٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٠، وتحقيق فائض أولى ١،٨٪ في العام المالي الماضي، في حين تضاعفت في الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز، وجاء نموها بالسالب.

وتابع، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار أكد أن الاقتصاد المصري يعد الوحيد بين اقتصادات دول عمليات البنك الذي يتفادى الانكماش الاقتصادي عام 2020، مدعومًا بالإنشاءات الحكومية الكبرى وبنمو قطاع الاتصالات.

ولفت رئيس الوزراء، إلى مصر نجحت في التقدم 34 مركزًا عالميًا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي 2020، وأصبحت في المرتبة 56 من بين 172 دولة، كما أحرزت مصر تقدمًا في مؤشر جاهزية الشبكات، بالإضافة إلى تقدمها بمقدار 10 مراكز في مؤشر المعرفة العالمي 2020 مقارنة بالعام الماضي، لافتًا إلى أنه يتم العمل على استغلال هذه الميزات للوصول بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة.

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